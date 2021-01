Atalanta - Lazio, espulso Palomino. Gasperini è una furia contro Pairetto: "Stai rovinando la gara"

Palomino espulso, Gasperini non ci sta. Veementi le polemiche del tecnico dell'Atalanta dopo il cartellino rosso esibito dal direttore di gara all'indirizzo dell'argentino. Il fallo sanzionato è quello su Lazzari, lanciato verso la porta difesa da Gollini. L'allenatore della Dea, come spiegato dai telecronisti di Rai Sport, avrebbe espresso tutto il proprio disappunto per la scelta dell'arbitro Pairetto: "Stai rovinando la partita".

