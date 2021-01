Atalanta - Lazio, Acerbi: "Dobbiamo essere più aggressivi"

La Lazio per poco ha chiuso il primo tempo in vantaggio, grazie alle reti di Muriqi e Acerbi, poi però nel finale l'Atalanta ha pareggiato. Dopo il duplice fischio di Pairetto il Leone biancoceleste si è fermato davanti le telecamere della Rai per un commento a caldo sul match: "Non abbiamo iniziato benissimo subendo subito il gol, ma abbiamo meritato il 2-1 giocando bene ed essendo aggressivi. In vantaggio non possiamo prendere il gol del 2-2 dopo 3 minuti, non so quanto. Dobbiamo essere più cattivi, in tutti e 90 i minuti. Loro non mollano mai e che appena cali ti purgano".