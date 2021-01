Atalanta - Lazio, primo gol in maglia biancoceleste per Muriqi

Finalmente si è sbloccato. Vedat Muriqi ha segnato il primo gol con la maglia biancoceleste. Al minuto 17 di Atalanta - Lazio di Coppa Italia, sul risultato di 1-0 per i padroni di casa, il Pirata ha corretto in rete il traversone tagliato dalla sinistra di Acerbi. Stacco imperioso per l'attaccante kosovaro, arrivato quest'estate dal Fenerbahce, che trova la prima gioia con l'aquila sul petto e ristabilisce la parità alla Gewiss Arena.