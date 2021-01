Atalanta - Lazio, Gasperini torna sul fallo di Bastos: "Sparite le immagini"

Gasperini nel post partita di Atalanta-Lazio ha commentato la vittoria dei suoi ai microfoni della Rai: "È stata una gara avvincente, bellissima, siamo partiti bene e poi sull’1-0 abbiamo smesso di giocare, sbagliando tanto. La Lazio ha capovolto il risultato, poi abbiamo pareggiato e il secondo tempo nostro è stato eccezionale. Nonostante l’inferiorità, siamo venuti fuori, peccato per il rigore sbagliato. Nei minuti finali è stata un’esercitazione difensiva. Protagonisti lo siamo perché arrivare in semifinale è un ottimo traguardo, noi vogliamo arrivare più lontano possibile.

SULLA SFIDA DI CAMPIONATO - "Domenica è campionato, ma le squadre sono queste, al di là di qualche cambio. La mentalità e la struttura sono invariate, le partite contro la Lazio sono sempre ricche di gol con momenti a favore e contro. Questa vittoria è una grande spinta per domenica. I ragazzi mi stanno facendo tanti regali, temevamo questa gara. Domenica ci sono più margini di errore per rimediare, oggi era partita secca da dentro e fuori. Averla vinta così le energie le abbiamo spese, ma le recupereremo tutte, sia fisiche che nervose. Muriel? La sua velocità negli spazi è pericolosa, il problema è che quando riconquistavamo la palla la perdevamo sempre. Questo per merito della Lazio anche, concettualmente eravamo apprensivi. Con l’espulsione sono tornato con la difesa a tre, poi ho inserito Toloi per avere sicurezza nel gioco aereo perché la Lazio ha statura".

POLEMICA SULLA FINALE DI COPPA ITALIA - "Rivincita della finale? Ricordiamo bene il fallo di mano di Bastos, a parte il rigore era rosso. Questa è stata un’altra partita, ma in finale quell’errore è stato pesante. Oggi siamo rimasti in dieci, anche se abbiamo da ridire pure su quello. Non l’avevo più rivisto il fallo di mano di Bastos, erano sparite le immagine, mi sembra netto, no? Con tutte le immagini che esistono, c’era anche il Var".

Poi in conferenza stampa: "No, stasera non è una rivincita. Questo è un quarto di finale, ma è una bella soddisfazione per come è maturata la vittoria. Abbiamo segnato, poi abbiamo smesso di giocare e la Lazio è andata in vantaggio. Poi è arrivato il nostro pareggio, nella ripresa la partita era aperta. L'espulsione sembrava aver compromesso tutto, ma invece abbiamo trovato il gol. Abbiamo sbagliato il rigore che ci ha messo nella condizione di dover difendere negli ultimi minuti. Abbiamo portato a casa il risultato. Intanto siamo in semifinale, poi vedremo Napoli-Spezia. Noi dobbiamo ancora andare avanti, siamo contenti di giocarcela. Man mano che si va avanti diventa un traguardo per tutti".

La partita di stasera può essere la base per la gara di domenica?

"È vero, storicamente le partite in campionato sono sempre state ricche di gol. Devo dire che i risultati sono sempre stati buoni, tranne nella finale. Sarà un altro tipo di partita, anche perché è un'altra competizione. Arriviamo con grande entusiasmo, cercheremo di ripeterci".