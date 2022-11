Atalanta, Muriel polemico con Mariani: "Se arbitri alle 18 non fissare la cena..."

TUTTOmercatoWEB.com

Atalanta - Napoli si è conclusa con animi abbastanza accesi nel finale del match. E tra le proteste, ci pensa Luis Muriel a rincarare la dose su una stories di Instagram: "Se devi arbitrare alle 18, non mettere la cena alle 20 che poi non fai in tempo ad arrivare". La frecciatina polemica - poi rimossa a pochi minuti dalla pubblicazione - è rivolta al fatto che l'arbitro Maurizio Mariani abbia fischiato con qualche secondo d'anticipo il triplice fischio, negando anche un calcio d'angolo alla squadra di Gasperini. L'attaccante non ci sta e a mezzo social scocca la lamentela.