Atletica Leggera, sarà Francesca Cattaneo a rappresentare la Lazio nei campionati italiani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Importanti novità arrivano dal mondo dell'atletica leggera. Tramite i profili social, la Lazio ha comunicato che sarà Francesca Romana Cattaneo l'atleta che rappresenterà i colori biancocelesti nei prossimi campionati italiani di Rieti. Questo l'annuncio: "Francesca Romana Cattaneo sarà l’Atleta che ci rappresenterà ai Campionati Italiani Assoluti 2022 che sono in corso a Rieti. La nostra velocista è tra le atlete più in forma, i risultati lo dimostrano chiaramente. Le sue ottime prestazioni sui 200m sono tutte in crescendo, Francesca ha inanellato una serie di tempi, tra cui il suo PB 23.75, che hanno rafforzato le sue certezze e che gli permetteranno di correre velocissima, noi tutti della S.S. Lazio Atletica Leggera, speriamo davanti a tutte le altre ottime velociste. Cara Francesca i sogni, con le tue capacità e la tua tenacia, diventeranno realtà".