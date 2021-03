Atletico Madrid, paura per Dembelé: sviene durante l'allenamento

Paura per Moussa Dembelé nella sessione d'allenamento dell'Atletico Madrid del 'Cholo' Simeone. Il 24enne francese, in prestito dall'Olympique Lione, è svenuto, spaventando tutti i compagni di squadra presente con lui in campo. Il servizio medico ha subito prestato soccorso, che si è rialzato dopo qualche minuto e non ha avuto bisogno di ulteriore aiuto. Si tratterebbe, secondo le prime indiscrezioni, di un leggero calo della pressione sanguigna. Nelle prossime ore, tuttavia, l'attaccante sarà sottoposto a ulteriori test per escludere delle complicanze. Il giocatore è comunque sotto osservazione con segni vitali assolutamente normali.

