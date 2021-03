Strakosha e la gioia per la Nazionale: “Bello essere qui” - FOTO

Non difende i pali della Lazio da un po' ma Thomas Strakosha è pronto per tornare a giocare con la sua nazionale, l'Albania. Il portiere della Lazio è uno dei biancocelesti che in questa settimana saranno impegnati con le rispettive squadre in vista delle qualificazioni ai Mondiali del Qatar del 2022. Tantissima gioia per l'estremo difensore che ha voluto condividere sui social: "È bello essere di nuovo con la mia nazionale, soprattutto con un grande obiettivo davanti: Qatar 2022, vogliamo provarci!".

