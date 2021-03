Belgio, organizzò una festa in casa con 14 persone: calciatore arrestato

I calciatori dovrebbero essere degli esempi da seguire, ma questo non è il caso di Tuur Dierckx. L'attaccante del K.V.C. Westerlo (squadra della seconda divisione belga) è stato condannato a un mese di carcere e al pagamento di una multa da €800. Il Tribunale di Anversa lo ha dichiarato colpevole per aver organizzato, lo scorso 13 dicembre, un party a casa con altre 14 persone violando le norme di distanziamento sociale in vigore per l'emergenza Covid-19. Nonostante l'arrivo della polizia, chiamata da un residente infastidito nel cuore della notte, e le multe, nessuno degli invitati ha smesso di abbracciarsi e baciarsi. Il calciatore ha provato a scusarsi durante un'udienza, ma questo non ha cambiato la sua posizione.