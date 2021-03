Italia, l'ATS libera Bastoni, Sensi e Barella: interisti attesi a Parma

Scaduta la sospensione delle attività di squadra, l'ATS di Milano ha dato il via libera ai giocatori convocati in nazionale di poter partire per gli impegni internazionali. Questo permesso è stato concesso anche a Bastoni, Barella e Sensi, convocati da Mancini per le partite di qualificazione a Qatar 2022. Come riporta l'Ansa, i nerazzurri, in caso di esito negativo al tampone svolto oggi, si aggregheranno al resto della squadra direttamente a Parma, dove l'Italia giocherà la prima sfida giovedì sera contro l'Irlanda del Nord.