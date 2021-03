Protocollo Serie A, altro stop delle ATS: Inter con il 'modello Torino'

L'Ats di Milano ha attraverso un comunicato bloccato ufficialmente l'Inter, dopo i recenti casi di positività riscontrati nel gruppo squadra, disponendo anche il rinvio del match tra i nerazzurri e il Sassuolo, in programma sabato alle ore 20:45. Il precedente era stato creato in occasione del match rimandato tra Juventus e Napoli, a causa dell'Asl campana che aveva all'ultimo impedito ai calciatori partenopei di viaggiare per Torino. Recentemente è toccato al Torino, con i 7 casi totali di variante inglese riscontrati nel gruppo squadra e il successivo stop dell'Asl piemontese al match poi recuperato con il Sassuolo, e quello con la Lazio.

PROTOCOLLO - il famoso jolly previsto dal protocollo (ribadito dal comunicato 51 del 2 ottobre della Lega) può essere giocato solo nel caso in cui ci siano almeno 10 calciatori positivi, allo stato attuale quelli dell'Inter sono 4, (Handanovic, D'Ambrosio, De Vrij e Vecino), dunque ci si ritroverebbe ad un altro caso in cui di fatto non si seguerebbe il procedimento del protocollo sanitario, che passerebbe di nuovo in secondo piano, rispetto alle decisioni delle autorità sanitarie locali.

Di seguito il comunicato dell'ATS di Milano: "L’ATS di Milano, informata delle nuove positività, ha deciso quanto segue: sospensione immediata di qualsiasi tipo di attività della squadra per quattro giorni, domenica 21 marzo compresa; divieto di disputa di Inter-Sassuolo in programma sabato 20 marzo 2021; divieto di rispondere alle convocazioni per tutti i calciatori convocati dalle rispettive nazionali. Nella giornata di lunedì 22 marzo, prima della eventuale ripresa delle attività, verranno ripetuti i tamponi molecolari a tutto il gruppo squadra ".

Coronavirus / Serie A, la lista dei calciatori positivi al Covid

Inter, De Vrij e Vecino positivi al Covid: il comunicato del club

TORNA ALLA HOME PAGE