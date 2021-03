Inter, De Vrij e Vecino positivi al Covid: il comunicato del club

Dopo i casi di positività riscontrati in D'Ambrosio e Handanovic, altri due calciatori dell'Inter sono risultati positivi al Covid: si tratta di Stefan De Vrij e Matias Vecino. Salgono a 4 i calciatori positivi annunciati dalla società nerazzurra. Di seguito il comunicato ufficiale del club: " FC Internazionale Milano comunica che Stefan de Vrij e Matias Vecino sono risultati positivi al Covid-19 in seguito ai test effettuati nella giornata di ieri. I due nerazzurri sono già in quarantena presso la propria abitazione ".

Lazio, Avv. Mignogna: “Offesa la memoria di Vincenzo Paparelli, suo figlio Gabriele procederà penalmente”

Udinese - Lazio, scelto l'arbitro del match: i precedenti

TORNA ALLA HOME PAGE