Atletico Madrid, Simeone: "Sarà difficile giocare ogni 3 giorni. Poi gli stadi vuoti..."

A margine del pareggio per 1-1 tra Athletic Bilbao e Atletico Madrid, Diego Pablo Simeone ha parlato in conferenza stampa: "Sarà difficile per tutti giocare ogni tre giorni, dovremo abituarci: c’è bisogno che ogni calciatore sia in una buona condizione atletica, oggi sono soddisfatto per l’impatto di chi è subentrato. La prima partita è andata bene, ogni gara sara difficile da qui alla fine della stagione". Sugli stadi senza pubblico: "Non è semplice perché siamo abituati a un ambiente con le urla e con le pressioni dei tifosi mentre ora è tutto più distante e più freddo".