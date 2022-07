AURONZO GIORNO 1 - Lazio, lo Zandegiacomo si allarga: c'è una nuova tribuna - FOTO

Fonte: Dai nostri inviati ad Auronzo di Cadore: Carlo Roscito, Edoardo Zeno e Daniele Rocca

AURONZO - Primo giorno di ritiro per la Lazio, prime novità allo stadio Zandegiacomo. L'impianto che ospita ormai da 15 anni la preparazione biancoceleste si è allargato di anno in anno, per consentire a un numero sempre maggiore di persone di assistere agli allenamenti della squadra. E così è stato anche nel 2022, con una nuova tribuna eretta alle spalle di una delle porte del campo. Altri 250 posti che serviranno soprattutto in occasione delle quattro amichevoli in programma qui sotto le Tre Cime di Lavaredo.