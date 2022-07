AURONZO GIORNO 1 - Lazio, segna sempre Immobile: è suo il primo gol del ritiro

Fonte: Dai nostri inviati ad Auronzo di Cadore Carlo Roscito, Edoardo Zeno e Daniele Rocca

AURONZO - Prima sgambata della stagione per la Lazio sul prato verde dello stadio Zandegiacomo di Auronzo di Cadore. Sarri chiama a raccolta il gruppo. Dopo le prime prove difensive, si passa alla fase offensiva. Lavoro sul pressing alto, recupero palla e conclusioni in porta difesa da Adamonis. Il primo a gonfiare la rete in questo ritiro estivo è, tanto per cambiare, Ciro Immobile. Il capitano raccoglie un cross dalla destra di Luka Romero e insacca con un diagonale preciso. Applausi dalla tribuna e dai compagni per il 17 che inizia la nuova stagione sempre allo stesso modo e facendo la cosa che gli riesce meglio: gol.