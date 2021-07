AURONZO GIORNO 11 - Lazio, probabile formazione dell'amichevole con il Fiori Barp

AURONZO - Seconda amichevole estiva, alle 18.30 fischio di inizio di Lazio-Fiori Barp Sospirolo, squadra di Prima Categoria (forse ripescata in Promozione). Mister Sarri in mattinata ha provato quella che dovrebbe essere la formazione titolare del test: Lazzari dall'inizio per Marusic, Luis Alberto a chiudere il terzetto con Milinkovic e Leiva, davanti stavolta Caicedo con ai lati Felipe Anderson e Raul Moro.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Caicedo, Raul Moro. A disp.: Strakosha, Adamonis, Marusic, Vavro, Radu, Kamenovic, Fares, Durmisi, Akpa Akpro, Escalante, Cataldi, Bertini, Shehu, Adekanye, Muriqi, Jony. All.: Sarri.