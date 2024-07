AURONZO GIORNO 2 - Tanta corsa e buon tocco: il primo allenamento di Tchaouna

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Superati i sintomi influenzali, Loum Tchaouna ha preso parte al suo primo allenamento con la Lazio ad Auronzo di Cadore. Nella seduta mattutina si è mosso sempre sulla fascia durante le partitelle. Tanta corsa e scatti in avanti, buone idee e tocco di palla. Gli è mancata solo un po' di precisione sia sotto porta che al momento del passaggio finale per chiudere l'azione. È stato richiamato spesso da Baroni per la posizione e per le soluzioni di gioco. Le impressioni iniziali sono positive nel complesso, ma ci si aspetta comunque di più.