AURONZO GIORNO 4 - Lazio, Luka Romero partenza col botto: conquista i tifosi a suon di gol

AURONZO - L'inizio di questo ritiro biancoceleste ha un protagonista in particolare. Capelli lunghi, 18 anni da compiere e la voglia di spaccare il mondo. Luka Romero ha iniziato la stagione con il piede giusto, anzi giustissimo. Molto spesso è quello mancino che incanta e gonfia la rete. In questi primi quattro giorni, l'attaccante argentino è uno dei più in forma del gruppo. Gol a valanga per lui sia durante le partitelle che nel corso delle esercitazioni mattutine. Da fuori, a tu per tu con il portiere, a giro, di potenza o di classe, poco importa. Il talento di Sarri segna in tutti i modi e fa sognare i tifosi sugli spalti. E' lui l'idolo della tifoseria in questi giorni sotto le Tre Cime di Lavaredo. Applausi per lui e boato ad ogni gol. La stagione deve ancora iniziare ufficialmente, ma se il buongiorno si vede dal mattino...