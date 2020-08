AURONZO GIORNO 6 - Lazio, solo palestra in mattinata: pioggia incessante da 24 ore

AURONZO DI CADORE - Dopo il 2-2 contro la Triestina, Lazio di nuovo al lavoro per preparare la seconda amichevole stagionale. Campo pesante che nella notte ha subito anche ulteriori scrosci di pioggia a carattere torrenziale. Si stanno verificando in questo momento le condizioni del terreno di gioco visto che il nubifragio che imperversa sul Cadore va avanti ormai da quasi 24 ore. Squadra che dunque sta lavorando in palestra per evitare ogni rischio legato a possibili infortuni traumatici senzs avere prima la certezza che il manto erboso sia in condizioni quantomeno sufficienti.