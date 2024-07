AURONZO GIORNO 9 - Lazio, due calciatori hanno lasciato il ritiro: ecco chi

AURONZO - Prosegue spedito il ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore. Ormai siamo quasi agli sgoccioli: presto si entrerà nel vivo della stagione. Baroni nelle ultime ore ha accolto i nazionali Hysaj e Zaccagni, oltre al nuovo acquisto Gaetano Castrovilli. Per far spazio a questi tre, però, ha fatto tornare a Roma altri due giocatori (senza contare Kamenovic, già partito). Si tratta di Fares e André Anderson, che prima dell'amichevole contro il Trapani sono rientrati nella Capitale. I due sono entrambi a caccia di una sistemazione per il prossimo anno: sul centrocampista brasiliano è forte l'interesse della Salernitana.