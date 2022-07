AURONZO GIORNO 9 - Lazio, seduta mattutina: si chiude con i tiri in porta

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Si è concluso dieci minuti prima di mezzogiorno l'allenamento mattutino della Lazio. Dopo il risveglio muscolare, la squadra si è ritrovata sul campo per il lavoro di possesso palla e le esercitazioni di 11 contro 0. A seguire prove sulle palle inattive e conclusi in porta, tra calci di rigore e tiri da fuori area. A rubare la scena l'assenza di Alessio Romagnoli, rimasto in palestra per qualche noia all'adduttore: solo fisioterapia per l'ex Milan. Sul campo per un lavoro differenziato si è rivisto Kamenovic. Nel pomeriggio seconda amichevole stagionale contro l'NK Dekani, club di seconda serie slovena.

AGGIORNAMENTO ORE 11.45 - L'allenamento si conclude con i calci di rigore e le conclusioni in porta. Maximiano, Adamonis, Alia e Furlanetto si sono alternati.

AGGIORNAMENTO ORE 11.20 - Il direttore sportivo Tare assiste all'allenamento a bordo campo, mentre è al telefono.

AGGIORNAMENTO ORE 11.15 - Lavoro sulle palle inattive, con gli schemi su calcio di punizione con Basic e Luis Alberto che mettono dentro per i compagni.

AGGIORNAMENTO ORE 11.10 - Dal tunnel degli spogliatoi spunta anche Kamenovic. Dopo aver lavorato in palestra, il centrale serbo si limita a un differenziato sul campo adiacente. Solo fisioterapia in palestra per Romagnoli, mentre i cinque che stanno lavorando a parte si limitano ai palleggi.

AGGIORNAMENTO ORE 11 - La squadra si sposta sul campo per le esercitazioni di possesso palla e tiri in porta. Non c'è Romagnoli, mentre sul campo adiacente rimangono Akpa Akpro, Bertini, Raul Moro, Marinacci e Ruggeri. Adesso 11 contro 0 con queste formazioni.

Celesti: Hysaj, Gila, Acerbi, Radu; Milinkovic, Marcos Antonio, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Rossi: Lazzari, Casale, Patric, Marusic; Kiyine, Cataldi, Luis Alberto; Luka Romero, Cancellieri, Pedro.

AGGIORNAMENTO ORE 10:45 - Portieri in campo con i preparatori. Esercitazioni sui tiri in porta: Nenci calcia da posizione ravvicinata, poi il portiere si sposta per respingere il tiro di Grigioni accelerato da uno scivolo. Subito dopo la simulazione dei cross dal fondo con deviazione al centro dell'area per testare i riflessi dei portieri.

AGGIORNAMENTO ORE 10:30 - Dopo il lavoro in palestra, la squadra scende sul campo adiacente per il lavoro atletico. Prima però un torello con tutto il gruppo coinvolto.

AURONZO - Nuova giornata di allenamenti, aspettando l'amichevole del pomeriggio con l'NK Dekani. Dopo il lavoro di attivazione, Sarri proverà i movimenti difensivi e offensivi, in attesa di testare la squadra alle ore 18 contro il club di seconda serie slovena.