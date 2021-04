Bale sicuro: “Gli alieni esistono al 100%. Una volta ho visto un UFO...”

"Al 100% esistono gli alieni". Ne è convinto Gareth Bale, attaccante di proprietà del Real Madrid e in prestito al Tottenham. Il gallese, intervistato dai canali ufficiali del club lo londinesi ha aggiunto: "Ci sono molte teorie del complotto ma ci sono immagini di UFO che sono state pubblicate dal governo degli Stati Uniti, quindi non può essere falso. So che sono segreti governativi, ma in realtà una volta ne ho visto uno".