Bayern - Lazio, Cambiasso: "Al di là del risultato, oggi conterà per crescere"

Esteban Cambiasso ha presentato così la sfida tra Bayern e Lazio nel pre partita di Sky Sport: "La squadra di Inzaghi non deve pensare all'andata, ma cercare di pensare di giocare questa partita e basta, fare bene, crescere come squadra e come singoli, confrontandoti con i più forti del mondo. Per i singoli anche sarà importante misurarsi contro questi campioni. Servirà per i calciatori della Lazio ad acquisire esperienza e consapevolezza per affrontare al meglio e con più fducia il finale di stagione. Giusto che i biancocelesti ci credano fino all'ultimo ma conterà arricchirsi personalmente con questa partita ".