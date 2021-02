Bayern, Lewandowski: "Dopo il primo gol abbiamo capito di poter farne altri"

Serata di gala per Robert Lewandowski contro la Lazio. L'autore del gol che ha aperto l'incontro, premiato come man of the match dalla Uefa a fine gara, ha poi commentato la vittoria ai microfoni di Sky Sport: "E' stata una serata fantastica. Se fai 4 gol a Roma significa che hai fatto una grandissima partita e realizzato qualcosa di speciale. La Champions è un evento che attendi per settimane e oggi abbiamo mostrato le nostre qualità migliori. Sappiamo però di poter fare ancora meglio. Oggi non ho avuto molte occasioni, ma ho cercato di aiutare i compagni facendo le movenze giuste per creare gli spazi. Giochiamo insieme e vinciamo insieme".

IL GOL - "C'è stato un errore di un difensore e io ne ho approfittato facendomi trovare pronto. Dopo il primo gol abbiamo sentito di poter segnare altri gol e ci siamo riusciti".