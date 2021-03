Bayern Monaco - Lazio, Altintop: "Difficoltà per i bavaresi? Sarebbe una grossa sorpresa"

Domani sera si saprà quali sono le 8 migliori squadre d'Europa. Bayern Monaco e Lazio si sfideranno all'Allianz Arena e i tedeschi, forti del 4-1 dell'andata, hanno un posto prenotato. Anche l'ex Hamit Altintop, ora all'interno della Federcalcio turca, è di questo pensiero e lo ha esposto ai microfoni di Calciomercato.com: "Credo che se ci fossero delle insidie sarebbe davvero una grossa sorpresa. Il Bayern ha un vantaggio enorme che arriva dalla gara di andata, sono i campioni in carica, giocano in casa. Non credo proprio che non riescano a passare il turno".