Bayern Monaco - Lazio: dove vedere il match in tv e in streaming

È di nuovo tempo di Champions League. La Lazio, dopo la sconfitta in campionato contro il Milan, si appresta a volare in Germania per affrontare il Bayern Monaco per il ritorno degli ottavi di finale. L'obiettivo è chiarissimo: difendere l'1-0 maturato all'andata grazie al rigore di Ciro Immobile. La sfida, in programma per martedì 5 marzo alle ore 21, sarà trasmessa in tv su Canale 5 (in chiaro), su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport (252), ma anche in live-streaming su Mediaset Play, Sky Go e NOW.