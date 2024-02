Bayern Monaco-Lazio, marea di tifosi senza biglietto: a Torino in mille

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Una beffa per la grande maggioranza di tifosi biancocelesti. Tantissimi supporters non sono riusciti ad acquistare il biglietto del settore ospiti per il match tra Bayern Monaco e Lazio in programma il 5 marzo all'Allianz Arena. In 15 mila si sono collegati sul sito al momento dell'apertura delle vendite, ha detto Canigiani.

Come spiega Il Corriere dello Sport, non c'è stato modo di accontentare tutti visto che sono stati messi a disposizione solo 3200 biglietti per i laziali. In realtà il settore ospiti dello stadio in Baviera ne può contenere fino a 8mila. Il club biancoceleste non può muoversi in nessun modo, troppi tifosi sono rimasti senza biglietto. Piovono le disdette agli hotel di Monaco. Intanto giovedì saranno in mille circa a prendere parte alla trasferta di Torino in programma alle 20:45.