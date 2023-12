Bayern Monaco, le speranze dei calciatori per il 2024: e sulla Champions... - VIDEO

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ci siamo, il 2024 è alle porte. Il nuovo anno vedrà la Lazio affrontare non solo le final four della Supercoppa Italiana, oltre al campionato e alla Coppa Italia, ma anche gli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. I bavaresi, in attesa della fine del 2023, hanno pubblicato un video sul proprio profilo Instagram in cui i calciatori hanno raccontato le loro speranze per l'anno che verrà. Il pensiero, chiaramente, è andato anche alle prossime sfide europee.

Inizia Kimmich, che dice: "Spero di continuare a vincere sul campo e di stare bene". Mathys Tel, invece, alza la posta: "Voglio vincere la Champions League e la Bundesliga. E segnare tanti gol". Arriva poi Alphonso Davies: "Cosa spero nel 2024? Di stare bene". Il centrale Upamecano non ha dubbi: "Voglio vincere sempre", e Thomas Muller conferma dopo di lui. Poi ecco l'ex Juventus De Ligt, che ha in mente solo una cosa: "Nel 2024 non voglio infortuni", mentre il suo compagno di reparto Kim afferma: "Non voglio perdere, sempre vincere". Chiude il giro il portiere Daniel Peretz: "Voglio essere felice, vincere trofei con la squadra e stare bene".