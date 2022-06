Bayern Monaco - Lewandowski, il presidente Hoeness: "Barcellona? Non è un modello da seguire"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non è ancora finito il tira e molla tra il Bayern Monaco e Robert Lewandowski. L'attaccante polacco, nonostante un altro anno di contratto vuole andare al Barcellona, il club tedesco però sembra non essere intenzionato a farlo partire come testimoniano le parole del patron Uli Hoeness ai microfoni di Bayern 1: "Il Barcellona non è un modello da seguire per noi da diverso tempo. Vogliono comprare Lewandowski, ma sei mesi fa avevano un miliardo di debiti. In Germania sarebbero falliti da tempo, c'è il giudice fallimentare alle porte e stanno facendo offerte da milioni di euro per un giocatore del Bayern come Lewandowski".