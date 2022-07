Bayern, Nagelsmann attacca il Barcellona: "Non hanno i soldi ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Imago/Image Sport

Il trasferimento di Robert Lewandowski al Barcellona continua a far discutere. Il Bayern non ha infatti risparmiato in questi mesi forti critiche alla società catalana soprattutto dal punto di vista della situazione economica. Dopo l'ufficialità del passaggio dell'attaccante polacco l'allenatore Julian Nagelsmann ha rilasciato dichiarazioni pesanti in conferenza stampa: "II Barcellona è l'unico club che non ha soldi ma alla fine compra qualsiasi giocatore voglia. Non so come facciano. È un po' strano, un po' folle".