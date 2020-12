Benevento - Lazio, Inzaghi: "Il calendario mi preoccupa, siamo sempre al limite..."

Finisce in parità la sfida tra Benevento e Lazio. I fratelli Inzaghi non si fanno male: termina 1-1, sicuramente un'occasione mancata per i biancocelesti. Al termine del match Simone Inzaghi ha commentato la partita ai microfoni di Dazn: "Abbiamo provato a vincerla in tutte le maniere. Non dovevamo prendere quel gol, ma abbiamo trovato una squadra forte e ben organizzata. Rimane un po' di rammarico per il primo tempo. Il Benevento ha rispecchiato le ultime partite che ha fatto, sono compatti ed è difficile giocare contro di loro. Noi ci abbiamo provato ma, per stanchezza sia fisica che mentale, ci è mancato qualcosa. Era difficile ripeterci nella ripresa ma, dopo un primo tempo così, non puoi andare in pareggio negli spogliatoi".

LE TRE PUNTE: "E' un'opzione che abbiamo quella delle tre punte, ma dopo un buon primo tempo non mi andava di cambiare l'assetto. L'unica cosa che non mi aveva soddisfatto era il risultato, ma devo dire che Caicedo è entrato molto bene, così come Cataldi e Pereira".

LUIS ALBERTO: "Secondo me ha fatto una grande gara, non dimentichiamo che era fermo dalla partita col Bruges. Gli ho chiesto di sacrificarsi e sono contento. Dopo sei giorni che è stato fermo, non era semplice per lui".

LE ASSENZE: "Il calendario è incredibile. Siamo sempre al limite, c'è sempre il rischio di perdere qualche giocatorie. Oggi non c'erano Acerbi, Fares e Leiva. Questa squadra però ha grande potenzialità e ce la possiamo fare".

Il mister è poi intervenuto a Sky Sport dove ha detto: "Obiettivamente non sono contento, volevamo i tre punti per il primo tempo che abbiamo fatto. Non possiamo andare negli spogliatoi sull'1-1. Loro propongono bel gioco e dovevamo essere più attenti. Siamo stanchi, ma la squadra ha provato fino alla fine a vincere la partita in tutti i modi. Dobbiamo fare tutti di più. Ci sono delle assenze e ho messo qualche giocatore a repentaglio come Immobile, ma non potevo fare a meno di lui. Sapevamo che il Benevento fosse in salute, con ottimi giocatori e stanno facendo partite importanti e può dire la sua. Il gol è frutto di una nostra disattenzione, ma dobbiamo essere più lucidi nelle scelte. Bisogna sempre cercare di fare quelle migliori. Dobbiamo ritrovare concretezza perché lo scorso anno probabilemte una partita così l'avremmo vinta. Giocando ogni due giorni e mezzo non è semplice. Per me questo è stato uno dei migliori primi tempi che abbiamo fatto"

SERATA EMOZIONANTE - "Sicuramente è emozionante giocare contro mio fratello, per noi come per tutta la nostra famiglia, Non è una partita come le altre e averlo a due metri di distanza è stato speciale".

MARUSIC - "Marusic va solo ringraziato perché sono 7 partite che gioca su quella corsia e gli sto chiedendo gli straordinari visto che mi mancano alcuni giocatori. Napoli - Inter o Bayern Monaco - Wolfsburg? Domani non guarderò le partite e starò con la mia famiglia (ride, ndr)".

Infine, il tecnico ha analizzato il pareggio contro il Benevento ai microfoni di Lazio Style Radio: "È mancato il secondo gol nel primo tempo, perché abbiamo fatto ottimi 45'. Avremmo dovuto lavorare meglio anche sulla rete concessa al Benevento. Ora bisognerà recuperare un po' di energie, di forze, sarà complicato recuperare qualche giocatore. Dobbiamo tornare ad avere freschezza fisica e mentale. Contro mio fratello? Non è mai una partita come le altre, mi emoziona sempre. Per 95' siamo stati avversari, poi ci siamo abbracciati come è giusto che sia. Dopo un primo tempo giocato molto bene, non dovevamo andare a riposo sull'1-1. Il Benevento poi è cresciuto, è una squadra organizzata con delle ottime trame, ci ha impensierito con le ripartenze. Calendario? Al di là di un pareggio, quello che è più preoccupante è proprio il calendario, gli infortuni. Giocando ogni tre giorni metti i giocatori a dura prova. Domani mattina alla ripresa vedremo le condizioni di tutti. Le squadre impegnate nelle coppe sono sette, e siamo tutte penalizzate".