Bergamo, esplosione di contagi: l'ipotesi della 'partita zero'

Nella drammatica situazione che sta investendo l'Italia, c'è una regione che preoccupa più di ogni altra: la Lombardia. E più precisamente la città di Bergamo che è la più colpita del paese, con 5.154 i casi positivi confermati alle ore 18 di venerdì 20 marzo. C'è un'ipotesi che sta prendendo piede in queste ore, ovvero che il match di Champions League tra Atalante e Valencia (19 febbraio a San Siro) sia stata la "partita zero". Cioè che sia stato il detonatore che ha causato l'aumento esponenziale dei contagi. Un'ipotesi, quella riportata sulle pagine de La Repubblica, che non ha scartato l'immunologo Francesco Le Foche in un'intervista al Corriere dello Sport. Un'ipotesi che, se dovesse trovare conferma, trasformerebbe l'evento di San Siro da una grande festa a un'immensa tragedia.

