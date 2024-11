Bergomi: "Mancini può allenare la Roma?". Siparietto Marchegiani - Caressa

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Al Club su Sky Sport uno degli argomenti di discussioni è stato l'esonero di Ivan Juric da parte della Roma e la possibilità che il sostituto possa essere Roberto Mancini. Beppe Bergomi, in riferimento al passato dell'ec ct di Italia e Arabia Saudita alla Lazio sia da giocatore che da allenatore, lancia l'interrogativo: "Mancini può allenare la Roma?". Il destinatario della domanda, Luca Marchegiani, risponde: "Questo dipende se dai tifosi romanisti è visto come un ex laziale, ma questo più che io...". Marchegiani non termina la risposta, indica Fabio Caressa e si lascia andare in una risata eloquente.

Subentra Caressa: "Io ho sentito un po' le radio e in questo momento le radio romaniste sono talmente tanto disperate nella situazione, che i tifosi della Roma che chiamano passerebbero anche sopra questa cosa qua pur di avere un allenatore come Mancini che può risolvere la situazione. Perché comunque il passaggio in nazionale con la vittoria dell'Europeo ha fatto cambiare la considerazione, non sarebbe una cosa vista male in questo momento, almeno a giudicare da quanto sento. Io mi collego ogni tanto per sentire l'umore, vedo le televisioni e sento le radio di Milano e Roma. Il ritorno di De Rossi lo escludono tutti perché ci sarebbero dei motivi societari e De Rossi non sarebbe neanche contento di tornare in questo momento".