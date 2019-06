Betis, il nuovo allenatore Rubi: "Lainez è straordinario, spero resti qui"

Tra i tanti nomi in casa Lazio, negli ultimi giorni, è spuntato anche quello di Diego Lainez Leyva. Classe 2000, l’ala messicana arrivata per 14 milioni a gennaio al Real Betis è un vero e proprio gioiellino di cui si parla molto bene. Per questo motivo il nuovo allenatore Joan Francesc Ferrer Sicilia, semplicemente conosciuto come Rubi, spera di averlo con sé la prossima stagione: “Diego fino a sei mesi fa non lo conoscevo, ma per prepararci all’arrivo al Betis lo abbiamo visionato attraverso alcune immagini e mi è parso un giocatore straordinario. Certo, come tutti gli altri componenti della rosa, dovrà guadagnarsi il posto ma personalmente credo di essere l’allenatore ideale per esaltare il suo talento”, ha detto nella conferenza stampa di presentazione.

LAINEZ, LE PAROLE DELL’EX ALLENATORE - Del 19enne campione del Messico con il Club América nel 2018, ha parlato a Telesiva Deportes anche Quique Setién, che proprio con il Betis ha avuto modo di allenarlo in questi mesi: “Diego deve ancora migliorare sotto tanti aspetti. Ha un potenziale enorme, però come accade con questi giocatori tanto giovani da fare grossi passi in avanti in poco tempo, si lasciano per strada tante cose. Senza dubbio, visto da fuori, è un giocatore particolarmente attrattivo perché è in grado di fare cose straordinarie, tuttavia vanno compiute con continuità. Se iniziasse a segnare allora potremmo paragonarlo a Messi, ma deve ancora lavorare per iniziare a fare tanti gol”.