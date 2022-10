Betis Siviglia, Luiz Felipe: "In tanti mi hanno chiesto di battere la Roma"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Roma scenderà in campo all'Olimpico nel match di Europa League in programma giovedì 6 ottobre contro il Betis Siviglia. In campo ci sarà anche l'ex biancoceleste Luiz Felipe intervenuto in conferenza stampa: "La Lazio resterà sempre nel mio cuore, ho vissuto tante cose belle qua, ho vinto tre trofei e siamo tornati in Champions League. Adesso sono con il Betis e darò tutto per loro. Domani sarà una partita bellissima. Non ho sentito i miei amici laziali, però in tanti mi hanno scritto che dobbiamo vincere”.