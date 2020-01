Bianchi: "Lazio, credi nello Scudetto. Inzaghi e Gasperini più incisivi di Sarri"

Un derby opaco non può cancellare quanto fatto finora dalla Lazio. E grandi meriti del percorso dei biancocelesti risiedono nella mano del mister, Simone Inzaghi. Anche Ottavio Bianchi, ex allenatore del Napoli di Maradona, ha incensato il tecnico piacentino: "Quanto c’è di Sarri in questa Juve? Bisognerebbe chiederlo a lui, certo, vista da fuori è una Juve che sta a +3 sull’Inter più per le capacità individuali dei singoli che per il gioco di squadra. Io la mano dell'allenatore la vedo solo nell'Atalanta, e a tratti nella Lazio", sono le sue parole riportate dalla rassegna stampa di Radiosei. E lo Scudetto non è ancora stato assegnato: "Inter e Lazio hanno il dovere di crederci fino in fondo, sono sicuro che sarà lotta a tre fino alla fine. Forse stiamo vivendo una fase di passaggio, di sicuro ciò contribuisce a rendere il nostro campionato più avvincente".

