Binance punta al top: siglata una partnership con una leggenda del calcio... - FOTO

Un testimonial d'eccezione. Binance, sponsor tra le altre anche della Lazio, ha infatti accolto nella sua scuderia Cristiano Ronaldo. Il campione ex Juventus ha annunciato questa nuova partnership con un video pubblicato sui social: "Orgoglioso di collaborare con Binance! Insieme porteremo il calcio a un livello superiore! Sono entusiasta di intraprendere questo viaggio con tutti voi. Cambiamo il gioco NFT con Binance".

Proud to be partnering with @binance



Together we’ll give you the opportunity to own an iconic piece of sports history.



I’m excited to take this journey with all of you. Let’s change the NFT game with #Binance. pic.twitter.com/SNSCMHggct