Blackburn, Bennett positivo al Covid-19: il calciatore resterà in isolamento per 7 giorni

Il terzo tesserato trovato positivo al Coronavirus nei test svolti nei giorni scorsi dalla EFL è Elliott Bennett, centrocampista del Blackburn. Il giocatore si aggiunge così ai due già citati colleghi del Fulham, di cui però non è stata svelata l'identità. Bennett, 31 anni, è asintomatico e si auto-isolerà a casa per i prossimi sette giorni, per tornare ad allenarsi con i suoi compagni di squadra venerdì 5 giugno. Tutti i compagni con i quali ha lavorato in gruppo negli ultimi giorni si sono sottoposti a nuovi test, che hanno dato esito negativo.