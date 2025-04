Bodo/Glimt - Lazio, le probabili formazioni: il Taty spera, dubbio in porta

TUTTOmercatoWEB.com

Tutti in Norvegia. Dopo la vittoria in trasferta con l'Atalanta, la Lazio si prepara ad affrontare l'andata dei quarti di finale di Europa League contro il Bodo/Glimt. Baroni dovrà fare a meno dello squalificato Rovella, dei fuori lista Uefa Belahyane, Provstgaard, Ibrahimovic (anche infortunato) e Pellegrini, e di Nuno Tavares, fermo per una lesione di primo grado all'adduttore della coscia sinistra. In porta è apertissimo il ballottaggio tra Mandas e Provedel: è in leggerissimo vantaggio il secondo, ma la scelta arriverà solo a ridosso della gara. In difesa, di fianco a Gila, rientrerà Romagnoli, fermato da un attacco influenzale alla vigilia della gara di Bergamo. Nessun problema per Gigot, regolarmente convocato. Sugli esterni si muoveranno Hysaj a destra e Marusic a sinistra, con solo Lazzari a disposizione in panchina. In mediana tornerà Guendouzi per fare coppia con Vecino. Sulla trequarti Pedro è più avanti di Dele-Bashiru per prendere posto al centro; ai suoi lati Isaksen e Zaccagni. Come centravanti è corsa a due tra Castellanos e Dia (più staccato Noslin): si prevede una staffetta, il Taty può giocare anche dall'inizio. Baroni farà le sue valutazioni e deciderà a poche ore dalla partita.

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Saltnes; Blomberg, Hogh, Hauge. All.: Knutsen.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Gigot, Dele-Bashiru, Tchaouna, Noslin, Dia. All.: Baroni.