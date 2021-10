Boksic: "La mia Lazio dominava in Italia e in Europa, Cragnotti il primo tifoso"

Prima di Lazio - Marsiglia il doppio ex Alen Boksic ha ricordato la sua esperienza in biancoceleste e il trasferimento a Roma proprio dai francesi: "Le società si erano già accordate" racconta in un'intervista a Il Cuoio "sarei dovuto arrivare la stagione successiva ma con la squalifica dei francesi in Coppa Intercontinentale anticipai il mio arrivo". Da lì si aprì un ciclo più che positivo per il croato che dopo tre stagioni nella Capitale approdò alla Juventus per poi fare ritorno in biancoceleste l'anno successivo: "Sono tornato perché mi ha voluto fortemente Cragnotti, mi ha richiamato e ci siamo messi d'accordo in 5 minuti". Il suo rapporto con il Presidente era speciale, così come quello con il numero 1 del Marsiglia Tapie: "Persone che nel calcio di oggi non ci sono, presidenti tifosi che amavano i loro club". Una passione che permise alla Lazio di ottenere grandi risultati: "Nelle ultime due stagioni era diventata una squadra capace di dominare in Italia e in Europa".