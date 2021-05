Bologna, Fenucci: "Siamo contenti di Mihajlovic, ci incontreremo il 1 giugno"

Dopo l'addio di Simone Inzaghi, Sinisa Mihajlovic è il principale indiziato per prendere il suo posto sulla panchina della Lazio. L'ex biancoceleste è in una fase di stallo con il Bologna e sta cercando di capire cosa il futuro ha in serbo per lui. In attesa di novità, l'ad del Bologna Fenucci, ai microfoni di Sky Sport, ha detto: "Ho già risposto sul futuro di Mihajlovic. Noi siamo contenti del lavoro svolto da lui, siamo legati da un rapporto che va oltre quello professionale. Per me ad oggi non ci sono novità rispetto a due giorni fa. Ci siamo dati appuntamento al 1 giugno per parlare della prossima stagione".