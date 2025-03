Bologna, Italiano: "La Lazio ha dimostrato di non morire mai, è tra le più forti in Italia"

TUTTOmercatoWEB.com

Alla vigilia della sfida con la Lazio, in conferenza stampa è intervenuto Vincenzo Italiano che ha così parlato dell'importanza dell'incontro al Dall'Ara. Le parole del tecnico rossoblù: "Concentrazione per domani, avversario di grande livello, domani altra partita da affrontare con la massima qualità e attenzione, in casa ci esprimiamo bene. All'andata ci ha messo in difficoltà, noi ci abbiamo messo del nostro. Era forte allora è forte adesso ma noi in casa sappiamo farci valere. È stata la prima settimana con tutti i giocatori a disposizione, tutti i 24 di movimento. Dobbiamo alzare comunque il livello della qualità, del furore agonistico, mantenere forza sulle palle inattive dovremo farci trovare pronti".

"Se riusciamo a mantenere questa atmosfera in casa da qui alla fine... avere questo dodicesimo uomo sono convinto che con questa spinta possiamo mettere in difficoltà tutti. Mi aspetto una grande mano da parte di tutti dal 1' fino al 90'. Ne parlo spesso con la squadra per come siamo riusciti a costruire questa empatia con il pubblico e dobbiamo salvaguardarlo. Giochiamo contro una delle squadre più forti in Italia in questo momento".

"Pressione? Domani un altro test importante contro una delle squadre più veloci e tecniche in Italia e proveremo a farci trovare pronti".

"Lazio squadra che ha dimostrato di non morire mai, con frecce davanti in attacco, dimostra che da parte loro chi non parte dall'inizio può entrare e fare la differenza. Sapete domani contro chi andiamo a cozzare. Una squadra di livello, dobbiamo mantenerci insieme a loro e per farlo dobbiamo rispondere colpo su colpo".

"Il Bologna poi tende a prendere questi gol da rinvio del portiere, problema di posizione o atteggiamento? Ci lavoriamo, domani abbiamo anche contro Provedel che è bravo a lanciare i compagni. Noi ci lavoriamo, qualcuno ne abbiamo preso, ma ci lavoriamo. Sono situazioni in cui il portiere moderno ti può causare queste situazioni. È un problema che anche noi possiamo causare agli avversari. La Lazio lo fa e non dobbiamo farci sorprendere".

"Saluto Baroni che è stato compagno di squadra e mio vice-allenatore a Verona, lo saluterò volentieri sta facendo grandi cose. Siamo due allenatori che cercano di fare il massimo, lavorano con grande professionalità, curando qualsiasi dettaglio. In Italia c'è un livello altissimo, da Coverciano vengono fuori allenatori di valore e di questo credo che in Europa si veda con le finaliste. Significa che qualche allenatore bravo riusciamo a sfornarlo".

