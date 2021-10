Bologna-Lazio, i biancocelesti crollano al Dall'Ara: gli scatti de LaLaziosiamonoi.it - PHOTOGALLERY

La Lazio crolla al Dall'Ara: vince il Bologna che cala il tris e porta a casa tre punti meritati per quanto visto sul campo. Biancocelesti spenti, abulici, forse stanchi per la gara giocata solo sessanta ore prima in Europa League e per il tour de force di sette partite in venti giorni a cui sono stati sottoposti. Scarica fisicamente e mentalmente, la squadra di Sarri è stata battuta da un Bologna organizzato e maggiormente motivato, "cattivo" in ogni situazione della partita. La squadra biancoceleste resta ferma a quota 11 in campionato e incassa la seconda sconfitta in questo torneo. La terza stagionale. Qui gli scatti del match a cura de LaLaziosiamonoi.it