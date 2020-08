Bologna, Luciano Zauri guiderà i ragazzi della Primavera

Un altro ex laziale al Bologna. Non si tratta di uno scambio di mercato, ma del nuovo allenatore della Primavera della squadra emiliana. Luciano Zauri dalla prossima stagione, e per i prossimi due anni, si è legato con i rossoblù e guiderà dalla panchina i giovani calciatori, come riporta Gianluca Di Marzio.

Dopo le esperienze con il Pescara e con l'Udinese (vice di Oddo, altro ex biancoceleste, ndr), l'ex difensore riparte da Bologna dove ritroverà Sinisa Mihajlovic. I due hanno giocato insieme per una stagione proprio alla Lazio. Sarà fondamentale per l'abruzzese avere un mentore con cui confrontarsi come il serbo.