Bologna, Mihajlovic scherza: "Sanremo? Ibra ha fatto schifo, io invece..."

Nel corso della conferenza stampa pre Bologna-Milan, Sinisa Mihajlovic, tecnico rossoblu, ha scherzato su una sua possibile nuova partecipazione al Festival di Sanremo. Il mister serbo, che è stato ospite lo scorso anno assieme a Ibrahimovic, ha detto: "Non credo che io e Ibra torneremo a Sanremo. Non ho sentito nessuno. Il direttore del Festival è ancora Amadeus? Ah, beh: allora mi chiama sicuro, per come ho cantato l’altra volta mi richiama, non può non chiamarmi. Ibra ha cantato da schifo ma io no, io sono una giovane promessa...".