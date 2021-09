Bologna, oggi doppia seduta in vista della Lazio: out Schouten e Kingsley

Non si respira un clima sereno in casa Bologna. La contestazione dei tifosi e la decisione di interrompere il ritiro non stanno aiutando i rossoblù nella preparazione alla sfida contro la Lazio in programma domenica alle 12:30. Come se non bastasse Sinisa Mihajlovic, la cui panchina appare sempre più in bilico, deve fare i conti con qualche infortunio. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei infatti Kingsley e Schouten non saranno della partita. Il primo ieri ha svolto solo terapie mentre l'olandese si è allenato a parte rispetto al resto della squadra. Entrambi proveranno ad essere disponibili per la sfida contro l'Udinese. Oggi altra doppia seduta a Casteldebole, Mihajlovic vuole tenere alta la concentrazione.