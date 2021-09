Bologna, panchina di Mihajlovic in bilico: si gioca tutto con la Lazio

Il futuro di Sinisa Mihajlovic sulla panchina del Bologna non è così scontato. Il tecnico serbo ha iniziato questo campionato in modo altalenante alla guida dei rossoblu. Otto punti con due vittorie, due pareggi e due sconfitte pesanti: 4-2 con l'Empoli e 6-1 con l'Inter entrambe in trasferta. La dirigenza del club non è soddisfatta a pieno del lavoro del mister che adesso rischia grosso. Come riporta Sky Sport, la sua panchina traballa e, in caso di risultato negativo alla settima giornata contro la Lazio, potrebbe essere esonerato. In caso di addio del tecnico serbo, il presidente Saputo penserebbe a Claudio Ranieri come primo nome per sostituirlo. Mihajlovic dunque si gioca la permanenza in Emilia Romagna contro il suo passato. Il match tra Bologna e Lazio, in programma domenica 2 ottobre ore 12:30, diventa sempre più importante.