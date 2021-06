Bologna, Sabatini conferma: "Mihajlovic rimane, sono contento"

"Sono molto contento del fatto che Mihajlovic sarà l'allenatore del Bologna anche per la prossima stagione, ha rispettato il contratto e sono sicuro che anche lui sia felice di restare". Queste sono le parole di Walter Sabatini, dirigente rossoblù, rilasciate all'Adnkronos per confermare la permanenza del tecnico serbo sulla panchina emiliana. L'allenatore era stato adocchiato dalla Lazio come erede di Simone Inzaghi, ma alla fine Sinisa ha scelto di rimanere a Bologna.