Bologna, Sartori: “Cominciamo con trasferte impegnative. È curioso..."

È stato rivelato oggi il calendario della prossima stagione, sarà un campionato intenso con molte variazioni a causa degli impegni relativi alle nazionali e alle nuove regole. Inizia col botto il Bologna che nella prima giornata dovrà affrontare la Lazio all’Olimpico e poi dopo il Verona, il Milan a San Siro. Ai canali ufficiali del club, il responsabile dell’area tecnica Giovanni Sartori ha così commentato la vicenda: “È un percorso abbastanza equilibrato: cominciamo con due trasferte impegnative contro la Lazio e i campioni d’Italia del Milan intervallate da due gare interne contro Verona e Salernitana. Sarà importante farci trovare pronti fin dalle prime giornate per fare una buona partenza”. Ha poi aggiunto: “Ci troveremo di fronte una stagione anomala per tutti vista la lunga pausa mondiale da metà novembre a gennaio: 15 partite nella prima parte, 23 dal 4 gennaio in poi. Più in generale è curioso notare che affronteremo tutte le grandi in trasferta all’andata e in casa al ritorno. Resto però dell’idea che il calendario incida fino a un certo punto sul percorso di una squadra”

