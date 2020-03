Borrelli, bilancio Covid-19 16 marzo: 23.073 malati (+2.470), 2.158 morti (+349), 2.749 guariti (+414)

AGGIORNAMENTO 16/03 - Aggiornamento del bilancio Coronavirus al 16 marzo 2020 da parte di Angelo Borrelli in conferenza stampa: "I positivi hanno raggiunto le 23.073 unità con un incremento di 2.470 positivi rispetto a domenica. I morti sono saliti a 2.158, con 349 nelle ultime 24h. Le persone guarite sono arrivate a 2.749, 414 più di ieri.

Si aggiorna il bilancio del Coronavirus in Italia. I positivi hanno raggiunto le 20.603 unità con un incremento di 2.853 positivi rispetto a sabato. I morti sono saliti a 1.809, con ben 368 in sole 24h. Le persone guarite anche sono in salita: si è arrivati a 2.335, 369 più di ieri. Il dato è stato fornito dal commissario per l'emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa.

